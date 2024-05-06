Понад 2300 компаній в Україні зареєстровані за однією адресою – "Опендатабот"
Понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні. Такими адресами є місця, де зареєстровано більш ніж 50 різних підприємств. Перевірка адреси на масову реєстрацію допоможе уникнути шахрайства та потенційно ненадійних бізнесменів.
Про це свідчать дані реєстрів, які проаналізував "Опендатабот".
Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. У трійку потрапили також Харківська та Одеська області — понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.
Ті ж самі регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині — 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.
Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.
Реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією, вважає арбітражний керуючий Денис Лихопьок.
"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії", — вважає експерт.