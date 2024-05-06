Понад 2300 компаній в Україні зареєстровані за однією адресою – "Опендатабот"

Понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні. Такими адресами є місця, де зареєстровано більш ніж 50 різних підприємств. Перевірка адреси на масову реєстрацію допоможе уникнути шахрайства та потенційно ненадійних бізнесменів.

Про це свідчать дані реєстрів, які проаналізував﻿ "Опендатабот".

Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. У трійку потрапили також Харківська та Одеська області — понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.

Ті ж самі регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині — 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.

Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

Реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією, вважає арбітражний керуючий Денис Лихопьок.