Более 2300 компаний в Украине зарегистрированы по одному адресу – "Опендатабот"

Более 140 тыс. компаний зарегистрированы по адресам массовой регистрации в Украине. Такими являются места, где зарегистрировано более 50 различных предприятий. Проверка адреса на массовую регистрацию поможет избежать мошенничества и потенциально ненадежных бизнесменов.

Об этом свидетельствуют данные реестров, которые проанализировал "Опендатабот".

Больше компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве — более 101 тыс., или 71,8% от общего количества. В троицу попали также Харьковская и Одесская области – более 8 тыс. (6,3%) и 5 тыс. (4,1%) соответственно.

Те же регионы лидируют и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), Харьковщине и Одесчине — 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.

Больше всего компаний на одном месте зарегистрировано в столице: на улице Мельникова, 12. Это юридический адрес 2363 компаний, из которых 1978 активных и 385 неактивных.

Регистрация местонахождение компании по адресам массовой регистрации можно отнести к ее негативным характеристикам при планировании сотрудничества с такой компанией, считает арбитражный управляющий Денис Лихопек.