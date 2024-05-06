Более 2300 компаний в Украине зарегистрированы по одному адресу – "Опендатабот"
Более 140 тыс. компаний зарегистрированы по адресам массовой регистрации в Украине. Такими являются места, где зарегистрировано более 50 различных предприятий. Проверка адреса на массовую регистрацию поможет избежать мошенничества и потенциально ненадежных бизнесменов.
Об этом свидетельствуют данные реестров, которые проанализировал "Опендатабот".
Больше компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве — более 101 тыс., или 71,8% от общего количества. В троицу попали также Харьковская и Одесская области – более 8 тыс. (6,3%) и 5 тыс. (4,1%) соответственно.
Те же регионы лидируют и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), Харьковщине и Одесчине — 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.
Больше всего компаний на одном месте зарегистрировано в столице: на улице Мельникова, 12. Это юридический адрес 2363 компаний, из которых 1978 активных и 385 неактивных.
Регистрация местонахождение компании по адресам массовой регистрации можно отнести к ее негативным характеристикам при планировании сотрудничества с такой компанией, считает арбитражный управляющий Денис Лихопек.
"В своей практике я сталкивался с единичным явлением, что местонахождением компании-банкрота оказываются именно места массовой регистрации. В частности, такая перерегистрация чаще всего происходит по инициативе руководителей и владельцев бизнесов, которые пытаются избежать финансовой ответственности накануне открытия дел о банкротствах. Иногда такое развитие событий может планироваться даже с начала деятельности такой компании", - считает эксперт.