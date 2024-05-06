Сирський два дні був на передовій: Окупанти зосереджуються на Кураховому та Покровську

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів два дні на Покровському та Курахівському напрямках. За його словами, саме на цих напрямках окупанти зосереджують свій головний удар.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Сирського у Facebook.

Метою військ РФ є вихід до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

"Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів" , – зазначив Сирський.

Головком також зазначив, що провів роботу з командирами підрозділів. Він переконаний, що роль і місце офіцера в усі часи були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою.

"Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців.

Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще" , – йдеться в повідомленні.