Сырский два дня был на передовой: Оккупанты сосредотачиваются на Курахово и Покровске

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел два дня в Покровском и Кураховском направлениях. По его словам, именно на этих направлениях оккупанты сосредотачивают свой главный удар.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook.

Целью войск РФ является выход в крупные населенные пункты Курахово и Покровск.

"Имея с самого начала численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его , тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов" , – отметил Сырский.

Главком также отметил, что провел работу с командирами подразделений. Он убежден, что роль и место офицера во все времена были определяющими в достижении успеха или поражения в поле боя.

"Невозможно командиру роты или батальона управлять боем в нескольких километрах от своих подразделений, и принимать взвешенные и адекватные решения на расстоянии, особенно, когда интенсивность боевых действий зашкаливает и высок риск для жизни бойцов.

Присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально- психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы" , – говорится в сообщении.