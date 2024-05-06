Арахамія запропонував нардепам взяти на поруки "слугу" Клочка – ЗМІ

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував народним депутатам взяти на поруки "слугу" Андрія Клочка, підозрюваного в незаконному збагаченні.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники серед народних депутатів із фракції "Слуга народу".﻿, повідомляє Українська правда.

За словами джерел видання, Арахамія у робочому чаті запропонував депутатам взяти підозрюваного Клочка на поруки. Відповідну заяву він завантажив у систему електронного документообігу (СЕДО).

Депутати гарантують, що Клочко не уникатиме слідства і нікуди не втече.

Наразі звернення підписали 15 депутатів. У "Слузі народу" прогнозують, що загалом буде близько 40 підписів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 травня повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку.

За версією слідства у 2020-2021 роках він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.