Арахамия предложил нардепам взять на поруки "слугу" Клочко – СМИ

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил народным депутатам взять на поруки "слугу" Андрея Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники среди народных депутатов из фракции "Слуга народа", сообщает Украинская правда.

По словам источников издания, Арахамия в рабочем чате предложил депутатам взять подозреваемого Клочко на поруки. Соответствующее заявление он загрузил в систему электронного документооборота (СЕДО).



Депутаты гарантируют, что Клочко не будет избегать следствия и никуда не убежит.

Сейчас обращение подписали 15 депутатов. В "Слуге народа" прогнозируют, что в целом будет около 40 подписей.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 мая сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко.

По версии следствия в 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.