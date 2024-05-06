Урсула фон дер Ляєн обговорила з Сі Цзіньпіном війну РФ проти України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила короткі підсумки зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпінем та президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, де обговорювали російсько-українську війну. Про це фон дер Ляєн розповіла на брифінгу в понеділок, повідомляє Європейська правда.

За словами глави комісії, усі сторони погодились, що Китай і Європейський Союз мають спільний інтерес у мирі та безпеці.

"Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України" , – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Сі Цзіньпін "відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз".

"Я впевнена, що президент Сі продовжить робити це на тлі ядерних погроз РФ, що тривають" , – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, на зустрічі обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.

"Необхідно більше зусиль, щоб зупинити доставку товарів подвійного призначення Росії, які потрапляють на поле бою" , – сказала фон дер Ляєн.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.﻿ Сі Цзіньпін здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.