Урсула фон дер Ляйен обсудила с Си Цзиньпином войну РФ против Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила краткие итоги встречи с президентом Китая Си Цзиньпинем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, где обсуждали российско-украинскую войну. Об этом фон дер Ляйен рассказала на брифинге в понедельник, сообщает Европейская правда.
По словам главы комиссии, все стороны согласились, что Китай и Европейский Союз представляют общий интерес в мире и безопасности.
"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской захватнической войне против Украины", – сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что Си Цзиньпин "сыграл немаловажную роль в деэскалации российских безответственных ядерных угроз".
"Я уверена, что президент Си продолжит делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз РФ", – сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, на встрече обсудили обязательство Китая не оказывать какую-либо помощь летальным оружием России.
"Необходимо больше усилий, чтобы остановить доставку товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", – сказала фон дер Ляйен.
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам. Си Цзиньпин совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.