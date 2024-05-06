Італія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Італія найближчим часом ухвалить новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті з посиланням на Der Standart.

"Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії" , — сказав він.

Крозетто підкреслив, що Італія завжди підтримувала Україну і постачала оборонне озброєння. Однак він вкотре виключив відправку італійських військових до України.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт" , — сказав міністр.

Як повідомлялось, наприкінці квітня стало відомо, що Італія передала Україні крилаті ракети.