Италия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Италия в ближайшее время утвердит новый пакет военной помощи Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в парламенте со ссылкой на Der Standart.

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России" , — сказал он.

Крозетто подчеркнул, что Италия всегда поддерживала Украину и поставляла оборонное вооружение. Однако он в очередной раз исключил отправку итальянских военных в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт" , — сказал министр.

Как сообщалось, в конце апреля стало известно, что Италия передала Украине крылатые ракеты.