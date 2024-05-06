Словаччина відновила пропуск вантажівок на одному з КПП на кордоні з Україною
Словаччина знову приймає вантажівки на пункті пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород", що знаходиться на кордоні з Україною, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram.
Як зазначили митники, на словацькому контрольно-пропускному пункті відремонтували сканер, тому Словаччина відновила прийом та пропуск вантажівок.
"Отже, з українського боку кордону - на митному посту "Ужгород автомобільний" - також відновлено оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів", - додали у Державній митній службі.
Що передувало
Нагадаємо, у суботу, 4 травня, Словаччина заявила про те, що вона припинила приймати для митного оформлення вантажівки на КПП "Вишнє Нємецке - Ужгород".
Це сталося через те, що на місцевому митному посту зламався сканер.
До речі, пропуск вантажівок через цей КПП вже призупиняли. Це відбувалося минулого року, коли там протестували словацькі перевізники.