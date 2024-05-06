Словаччина відновила пропуск вантажівок на одному з КПП на кордоні з Україною

Словаччина знову приймає вантажівки на пункті пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород", що знаходиться на кордоні з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram.

Як зазначили митники, на словацькому контрольно-пропускному пункті відремонтували сканер, тому Словаччина відновила прийом та пропуск вантажівок.

"Отже, з українського боку кордону - на митному посту "Ужгород автомобільний" - також відновлено оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів" , - додали у Державній митній службі.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, Словаччина заявила про те, що вона припинила приймати для митного оформлення вантажівки на КПП "Вишнє Нємецке - Ужгород".

Це сталося через те, що на місцевому митному посту зламався сканер.

До речі, пропуск вантажівок через цей КПП вже призупиняли. Це відбувалося минулого року, коли там протестували словацькі перевізники.