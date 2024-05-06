Словакия возобновила пропуск грузовиков на одном из КПП на границе с Украиной
Словакия снова принимает грузовики на пункте пропуска "Вышне Немецке - Ужгород", который находится на границе с Украиной, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram.
Как отметили таможенники, на словацком контрольно-пропускном пункте отремонтировали сканер, поэтому Словакия возобновила прием и пропуск грузовиков.
"Следовательно, с украинской стороны границы - на таможенном посту “Ужгород автомобильный” - также восстановлено оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств", - добавили в Государственной таможенной службе.
Что предшествовало
Напомним, в субботу, 4 мая, Словакия заявила о том, что она прекратила принимать для таможенного оформления грузовики на КПП "Вышне Немецке - Ужгород".
Это произошло из-за того, что на местном таможенном посту сломался сканер.
К слову, пропуск грузовиков через этот КПП уже приостанавливали. Это происходило в прошлом году, когда там протестовали словацкие перевозчики.