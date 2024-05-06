Глава Єврокомісії: ЄС готовий до жорстких торгових заходів проти Китаю

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий задіяти всі наявні інструменти для захисту економіки, якщо Китай не запропонує справедливий доступ до своїх ринків, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

За її словами, сильно субсидовані китайські товари, такі як електромобілі та сталь, заполонили європейський ринок, а світ не може поглинути надлишкове виробництво Китаю.

Заява Фон дер Ляєн після переговорів у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та головою КНР Сі Цзіньпіном, який перебуває з офіційним візитом у Франції. Візит Сі Цзіньпіна до Франції є першим за п'ять років, після чого він вирушить до Сербії та Угорщини.

"Для того, щоб торгівля була справедливою, доступ до ринків один одного також має бути взаємним. Ми обговорили, як досягти реального прогресу в питанні доступу до ринків. Я залишаюся впевненою, що можна досягти більшого прогресу" , – наголосила вона.

Зазначається, що ЄС стає жорсткішим у торговельних відносинах з Китаєм, поділяючи занепокоєння США щодо надлишкових потужностей у "зеленій" промисловості, що фінансуються державою.

"Риторичний зсув вже був реалізований на практиці, коли восени 2023 року ЄС розпочав розслідування щодо субсидій для китайських електромобілів, за результатами якого до липня можуть бути запроваджені нові тарифи. ЄС також ретельно вивчає інші галузі, такі як вітроенергетика, сонячна енергетика та залізниця" , – йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн закликала китайський уряд розв'язувати проблему "структурних надлишкових потужностей", оскільки Пекін продовжує масово підтримувати свій виробничий сектор в той час, як внутрішній попит не зростає.

Крім того, голова Єврокомісії сказала, що вона і Макрон закликали Сі використати свій вплив на Володимира Путіна для припинення війни в Україні, додавши, що позиція Китаю щодо конфлікту впливає на відносини між Пекіном і ЄС.

Нагадаємо:

У 2024 році кожний четвертий проданий електромобіль в ЄС буде вироблений в Китаї, оскільки нові учасники ринку продовжують відбирати продажі у місцевих конкурентів.