Жителям Кропивницького дали рекомендації через пожежу на "Хімрезерві"

У Кропивницькому фахівці почали досліджувати якість повітря після ліквідації масштабної пожежі на підприємстві "Хімрезерв", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Кіровоградська ОВА.

Як зазначається, фахівці Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб вже почали дослідження якості повітря на території "Хімрезерву" і розробили список рекомендацій для містян.

За можливістю, залишити зону задимлення. Звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі. Не робити пробіжок та прогулянок.

Рекомендується збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів можливо пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

За посилення запаху гарі рекомендується одягати захисні маски.

Особливо це стосується літніх людей, та тих, хто страждає на діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, алергію.

Слід тримати вікна зачиненими. З метою непроникнення задимленого повітря рекомендується завішувати вікна, кватирки, фрамуги, двері зволоженою тканиною і періодично її змінювати.

Проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях; корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

Кілька разів на день приймайте душ.

Частіше промивайте ніс і горло.

У їжі перевагу надавайте фруктам і овочам, іншим стравам, багатим на мінеральні речовини.

Продукти із власних городів мешканцям в зоні впливу пожежі перед вживанням необхідно обов’язково ретельно мити.

Не вживайте алкоголь. Не паліть. Це провокує розвиток гострих і хронічних захворювань дихальної системи.

Користуйтеся приміщеннями, де є очищення повітря і працюють кондиціонери.

Обмежити контакт дітей з піском та ґрунтом на ігрових майданчиках, розташованих в зоні впливу пожежі.

Якщо є хронічні захворювання — виконуйте вказівки вашого лікаря.

Якщо у вас з’явилися задишка, кашель — зверніться до лікаря.

Нагадаємо, у понеділок, 6 травня, у Кропивницькому сталася надзвичайна подія техногенного характеру — загорілося підприємство "Хімрезерв".