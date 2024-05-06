Жителям Кропивницкого дали рекомендации из-за пожара на "Химрезерве"

В Кропивницком специалисты начали исследовать качество воздуха после ликвидации масштабного пожара на предприятии "Химрезерв", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Кировоградская ОВА.

Как отмечается, специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней уже приступили к исследованию качества воздуха на территории "Химрезерва" и разработали список рекомендаций для горожан.

По возможности оставить зону задымления. Свести к минимуму пребывание на открытом воздухе. Не совершать пробежок и прогулок.

Рекомендуется увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов можно пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

При усилении запаха гари рекомендуется одевать защитные маски.

Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, аллергией.

Следует держать окна закрытыми. В целях непроникновения задымленного воздуха рекомендуется завешивать окна, форточки, фрамуги, двери увлажненной тканью и периодически ее менять.

Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Несколько раз в день принимайте душ.

Почаще промывайте нос и горло.

В еде предпочтение отдавайте фруктам и овощам, другим блюдам, богатым минеральными веществами.

Продукты из своих огородов жителям в зоне воздействия пожара перед употреблением необходимо обязательно тщательно мыть.

Не употребляйте алкоголь. Не курите. Это провоцирует развитие острых и хронических болезней дыхательной системы.

Используйте помещения, где есть очистка воздуха и работают кондиционеры.

Ограничить контакт детей с песком и почвой на площадках, расположенных в зоне воздействия пожара.

Если есть хронические заболевания – следуйте указаниям вашего врача.

Если у вас появились одышка, кашель – обратитесь к врачу.

Напомним, в понедельник, 6 мая, в Кропивницком произошло чрезвычайное событие техногенного характера — загорелось предприятие "Химрезерв".