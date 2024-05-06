Ізраїль анонсував наступ на Рафах: палестинців закликали виїхати з регіону

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив представникам США про початок операції Армії оборони Ізраїлю в східних районах Рафаху, повідомляє Ділова столиця.

Він підкреслив, що Ізраїль "не має іншого вибору", окрім як почати операцію в найпівденнішому місті Стріп з посиланням на Times of Israel.

ЦАХАЛ закликає 100 тисяч палестинців покинути східний Рафах. Для цього ізраїльські військові використовують листівки, текстові повідомлення, телефонні дзвінки тощо.

Цивільних жителів закликають переїхати до розширеної гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс на півдні Гази. Ця зона включає польові госпіталі та наметові містечка для переміщених палестинців.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що терористичне угруповання ХАМАС має шість батальйонів, що залишилися в секторі Гази, чотири з них у Рафаху. Ще два батальйони ХАМАС залишаються в центрі Гази, в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах.

Високопоставлений чиновник ХАМАС заявив, що наказ про евакуацію є "небезпечною ескалацією, яка матиме наслідки".

Як повідомлялось, американські журналісти повідомляють, що США припинили постачання снарядів до Ізраїлю на тлі збільшення протиріч навколо військових дій в секторі Гази та гуманітарної ситуації в анклаві. Президент США Джо Байден перебуває під тиском однопартійців з Демократичної партії та частини суспільства, які стверджують, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває мирне населення.