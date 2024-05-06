Израиль анонсировал наступление на Рафах: палестинцев призвали уехать из региона

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил представителям США о начале операции Армии обороны Израиля в восточных районах Рафаха, сообщает Деловая столица.

Он подчеркнул, что у Израиля "нет другого выбора", кроме как начать операцию в самом южном городе Стрип со ссылкой на Times of Israel.

ЦАХАЛ призывает 100 тысяч палестинцев покинуть восточный Рафах. Для этого израильские военные используют листовки, текстовые сообщения, телефонные звонки и т.д.

Гражданских жителей призывают переехать в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис на юге Газы. Эта зона включает в себя полевые госпитали и палаточные городки для перемещенных палестинцев.

Израильские официальные лица заявили, что у террористической группировки ХАМАС есть шесть батальонов, оставшихся в секторе Газа, четыре из них в Рафахе. Еще два батальона ХАМАС остаются в центре Газы, в лагерях Нусейрат и Дейр-эль-Балах.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил, что приказ об эвакуации является "опасной эскалацией, которая будет иметь последствия".

Как сообщала "ДС", американские журналисты сообщают, что США приостановили поставки снарядов в Израиль на фоне увеличения противоречий вокруг военных действий в секторе Газы и гуманитарной ситуации в анклаве. Президент США Джо Байден находится под давлением однопартийцев из Демократической партии и части общества, утверждающих, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает мирное население.