Мінреінтергації: В Україні спростили отримання статусів особи з інвалідністю

Нещодавно Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відтепер статус цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:

у паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання;

в електронній формі – через е-кабінет порталу "Дія" або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).

Для цього необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу.