Мінреінтергації: В Україні спростили отримання статусів особи з інвалідністю
Нещодавно Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Відтепер статус цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:
- у паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання;
- в електронній формі – через е-кабінет порталу "Дія" або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).
Для цього необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу.
"Збір відсутніх документів - це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб", - сказано у повідомленні.