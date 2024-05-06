Минреинтергации: В Украине упростили получение статусов лица с инвалидностью

Недавно Кабмин упростил процедуру установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Теперь статус этот статус можно получить в месячный срок двумя путями:

в бумажной форме – через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства;

в электронной форме – через е-кабинет портала "Действие" или Единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт находится в разработке).

Для этого необходимо подать заявление с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса.