Минреинтергации: В Украине упростили получение статусов лица с инвалидностью
Недавно Кабмин упростил процедуру установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Теперь статус этот статус можно получить в месячный срок двумя путями:
- в бумажной форме – через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства;
- в электронной форме – через е-кабинет портала "Действие" или Единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт находится в разработке).
Для этого необходимо подать заявление с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса.
"Сбор отсутствующих документов – это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц", – говорится в сообщении.