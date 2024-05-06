Зеленський провів Ставку: заслухав доповідь Сирського з передової

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухав доповідь головкома української армії Олександра Сирського щодо ситуації на передовій, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у соцмережах.

"Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів".

За словами президента, окремо на Ставці обговорили постачання від партнерів: терміни та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів.

"За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами".

Що передувало:

Через складну ситуацію на сході головнокомандувач ЗСУ Сирський дві доби провів на передовій, де противник зосередив основні сили для наступу.