Дуда та Науседа підтвердили Зеленському свою участь у саміті миру

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа візьмуть участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Розмова Зеленського з Дудою

Зеленський розповів, що сьогодні, 6 травня, провів телефонну розмову з польським колегою.

"Я розмовляв з президентом Польщі і подякував йому за непохитну підтримку формули миру та підтвердження своєї участі у мирному саміті у Швейцарії" , - написав глава української держави.

Також він додав, що обговорив із Дудою забезпечення максимально широкої участі у саміті миру країн Глобального Півдня.

Зеленський підкреслив, що саміт надає найкращу нагоду для досягнення миру, заснованого на справедливих умовах.

Розмова Зеленського з Науседою

Також президент України поінформував, що провів телефонну розмову з Науседою, щоб особисто запросити його на саміт миру.

"Я дякую президенту Науседі за підтвердження своєї участі та готовність активно сприяти участі інших країн" , - написав Зеленський.

За його словами, під час розмови також порушувалися питання подальшої оборонної співпраці та роботи над угодою про гарантії безпеки, а також терміни її підписання.

Лідери обговорили очікування від саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Саміт миру

Нагадаємо, цього року вперше відбудеться зустріч щодо української формули миру на рівні голів держав. Україна запросила понад 150 країн на цей захід.

Київ відмовився запрошувати на саміт Росію. Як зазначав керівник ОП Андрій Єрмак, присутність Росії можлива лише на другій зустрічі у такому форматі.