Дуда и Науседа подтвердили Зеленскому свое участие в саммите мира

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа примут участие в первом Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Разговор Зеленского с Дудой

Зеленский рассказал, что сегодня, 6 мая провел телефонный разговор с польским коллегой.

"Я разговаривал с президентом Польши и поблагодарил его за непоколебимую поддержку формулы мира и подтверждение своего участия в мирном саммите в Швейцарии" , - написал глава украинского государства.

Также он добавил, что обсудил с Дудой обеспечение максимально широкого участия в саммите мира стран Глобального Юга.

Зеленский подчеркнул, что саммит предоставляет самую лучшую возможность для достижения мира, основанного на справедливых условиях.

Разговор Зеленского с Науседой

Также президент Украины проинформировал, что провел телефонный разговор с Науседой, чтобы лично пригласить его на саммит мира.

"Я благодарю президента Науседе за подтверждение своего участия и готовность активно способствовать участию других стран" , - написал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора также поднимались вопросы дальнейшего оборонного сотрудничества и работы над соглашением о гарантиях безопасности, а также сроков его подписания.

При этом лидеры обсудили ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Саммит мира

Напомним, в этом году впервые состоится встреча по украинской формуле мира на уровне глав государств. Украина пригласила более 150 стран на это мероприятие.

При этом Киев отказался приглашать на саммит Россию. Как отмечал руководитель ОП Андрей Ермак, присутствие России возможно только на второй встрече в таком формате.