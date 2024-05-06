На Сумщині громада поринула в блекаут після російських ударів

Російські війська сьогодні, 6 травня, вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення цілої громади, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що сьогодні о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді.

"Громада наразі залишається без електропостачання" , - заявили чиновники.

Скріншот: Білопілля (google.com/maps)

В ОВА додали, що рятувальники та енергетики працюють у режимі 24/7. Людей закликали економно витрачати електроенергію і закликали бути акуратними під час повітряних тривог.

Що передувало

Уночі російські війська здійснили удар по території Сумської області. Під обстрілом опинилася енергоінфраструктура.

Уже сьогодні начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що Суми можуть залишитися без води через припинення роботи Пришибського водозабору.