У ВСУ спростували російські "вкиди" про захоплення Часового Яру

Російська окупаційна армія не має контролю над містом Часів Яр Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Російської армії в місті немає" , — сказав він.

Волошин також спростував інформацію про підрив мосту через канал Сіверський Донець — Донбас.

Як повідомлялось, в квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.