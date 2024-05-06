В ВСУ опровергли российские "вбросы" о захвате Часового Яра

Российская оккупационная армия не имеет контроля над городом Часов Яр Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона.

"Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодняшний день ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются день и ночь. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там последние дни нет. Российской армии в городе нет" , — сказал он.

Волошин также опроверг информацию о подрыве моста через канал Северский Донец – Донбасс.

Как сообщалось, в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Времен Яр до 9 мая.