ISW: Москва використовує ядерні погрози для впливу на Захід

Кремль знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції. ﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Як повідомляють військові аналітики, рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, яка формує супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні Росії.

Російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і зменшити свою підтримку України.

Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну.

Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії.

Російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія вкрай малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.

Росія часто використовувала ядерне брязкання зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні.

Довідково:

Радянський математик Володимир Лефевр визначив рефлексивне управління як "процес перенесення причин прийняття рішення" на супротивника за допомогою "провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу".

Ключові висновки ISW за 6 травня