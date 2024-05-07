ISW: Москва использует ядерные угрозы для влияния на Запад
Кремль снова активизирует кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Как сообщают военные аналитики, рефлексивное управление является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика, которая формирует противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно совершил действия, выгодные России.
Российские чиновники постоянно приурочивают учения по ядерной готовности и нечеткие угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине, чтобы заставить западных политиков сдерживать себя и уменьшить свою поддержку Украины.
Нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических учений с использованием ядерного оружия, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину.
Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России.
Российские войска проводят плановые ядерные учения в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия крайне маловероятно применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.
Россия часто использовала ядерное бряцание оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину для того, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине.
Справочно:
Советский математик Владимир Лефевр определил рефлексивное управление как "процесс переноса причин принятия решения" на противника с помощью "провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и лжи любого типа".
Ключевые выводы ISW за 6 мая
- Кремль, похоже, усиливает кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции.
- Российские элиты и кремлевские чиновники соревнуются за влиятельные должности в российском правительстве накануне инаугурации Путина 7 мая, чтобы заблаговременно обеспечить себе влиятельные роли на случай, если глава России покинет власть в конце своего нового срока.
- Российский инсайдерский источник, который обычно точно сообщает об изменениях в российском военном командовании, утверждает, что российское военное командование назначило командующих и начальников штабов вновь созданных Ленинградского и Московского военных округов.
- Кремль продолжает ужесточать ограничения в отношении лиц, которых он называет "иностранными агентами", ограничивая их возможность занимать государственные должности, что, вероятно, является завуалированной чисткой чиновников, которые недостаточно согласуются с Кремлем.
- Главное управление разведки Украины провело успешный удар морским беспилотником по российскому патрульному катеру в оккупированном Крыму 6 мая. Украинские силы адаптируют свои морские беспилотники для борьбы с российскими оборонительными мероприятиями.
- Россия может вмешаться в гражданскую войну в Судане, чтобы поддержать Суданские вооруженные силы в их стремлении получить военно-морскую базу в Красном море для России, что согласовало бы иранскую и российскую политику в Судане и создало бы возможности для усиления ирано-российского сотрудничества в Судане и в более широком регионе Красного моря.
- Россия стремится получить порт на Красном море с 2008 года, чтобы защитить свои экономические интересы в этом регионе и улучшить свою военную мощь, увеличив свою способность бросать вызов Западу в более широком регионе, в том числе в Средиземном море и Индийском океане.
- Поддержка Россией Суданских вооруженных сил принесла бы большую пользу Ирану, согласовав иранскую и российскую политику и стратегию в регионе, что способствовало бы достижению собственных целей Ирана по обеспечению базы на Красном море в Судане.
- Кроме того, Кремль преследует вторичные цели, в том числе вытеснение украинского и американского влияния в Судане.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения на северо-запад от Сватово, вблизи Авдеевки, на западе Запорожской области и на востоке (левобережье) Херсонской области.
- Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что российские власти создали инфраструктуру, необходимую для призыва украинцев в оккупированной Запорожской области, и планируют призвать более 150 000 украинцев в российскую армию.