ISW: Москва использует ядерные угрозы для влияния на Запад

Кремль снова активизирует кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. ﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Как сообщают военные аналитики, рефлексивное управление является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика, которая формирует противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно совершил действия, выгодные России.

Российские чиновники постоянно приурочивают учения по ядерной готовности и нечеткие угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине, чтобы заставить западных политиков сдерживать себя и уменьшить свою поддержку Украины.

Нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических учений с использованием ядерного оружия, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину.

Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России.

Российские войска проводят плановые ядерные учения в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия крайне маловероятно применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

Россия часто использовала ядерное бряцание оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину для того, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине.

Справочно:

Советский математик Владимир Лефевр определил рефлексивное управление как "процесс переноса причин принятия решения" на противника с помощью "провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и лжи любого типа".

Ключевые выводы ISW за 6 мая