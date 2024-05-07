Курс валют НБУ на 7 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 травня впав на 4 коп. до 39.3561 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 42.3983 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 49.4982 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.4730 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.8120 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.356 100 EUR Євро 42.398 300 GBP Фунт стерлінгів 49.498 200 CHF Швейцарський франк 43,473 000 PLN Польський злотий 9,812 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.