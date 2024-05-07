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Курс валют НБУ на 7 травня

Курс валют НБУ на 7 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 травня впав на 4 коп. до 39.3561 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 42.3983 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 49.4982 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.4730 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.8120 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.356 100 --0.0408
EUR Євро 42.398 300 +0.0624
GBP Фунт стерлінгів 49.498 200 +0.0354
CHF Швейцарський франк 43,473 000 +0.0317
PLN Польський злотий 9,812 000 +0.0295

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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