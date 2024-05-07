Курс валют НБУ на 7 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 6 травня впав на 4 коп. до 39.3561 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп. до 42.3983 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 49.4982 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.4730 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.8120 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.356 100
|EUR
|Євро
|42.398 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.498 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43,473 000
|PLN
|Польський злотий
|9,812 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.