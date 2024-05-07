Курс валют НБУ на 7 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 мая, упал на 4 коп до 39.3561 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 42.3983 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 49.4982 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.4730 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.8120 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.356 100 EUR Евро 42.398 300 GBP Фунт стерлингов 49.498 200 CHF Швейцарский франк 43.473 000 PLN Польский злотый 9.812 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.