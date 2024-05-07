Close button

Курс валют НБУ на 7 мая

Курс валют НБУ на 7 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 мая, упал на 4 коп до 39.3561 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 42.3983 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 49.4982 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.4730 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.8120 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.356100 --0.0408
EUR Евро 42.398300 +0.0624
GBP Фунт стерлингов 49.498200 +0.0354
CHF Швейцарский франк 43.473000 +0.0317
PLN Польский злотый 9.812000 +0.0295

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics