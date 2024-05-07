Курс валют НБУ на 7 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 6 мая, упал на 4 коп до 39.3561 за 1 доллар.
Евро подорожал на 6 коп до 42.3983 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 49.4982 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.4730 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.8120 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.356100
|EUR
|Евро
|42.398300
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.498200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.473000
|PLN
|Польский злотый
|9.812000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.