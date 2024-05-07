США не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю – Білий дім

Щоб вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, Росія має просто вивести їх з території України. Таку заяву зробив Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, відповідаючи на запитання журналістів про ядерні погрози Москви, повідомляє Голос Америки.

"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська" , - заявив Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

Однак наразі, Адміністрація не бачить реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування" , - наголосив посадовець Білого дому.

Про те, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання Росією ядерної зброї на території України, заявив і речник Державного департаменту США Метью Міллер.