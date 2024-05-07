РФ за добу втратила понад 1100 військових та 25 танків – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1160 військових, 25 танків, 37 артсистем, 34 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали: