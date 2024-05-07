РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 танков – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1160 военных, 25 танков, 37 артсистем, 34 беспилотника и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 476 460 (+1 160) человек,
- танков − 7 405 (+25) ед,
- боевых бронированных машин − 14 227 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 12 287 (+37) ед,
- РСЗО − 1 057 (+0) ед,
- средств ПВО − 792 (+1) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34) ед,
- крылатых ракет − 2 149 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 509 (+32) ед,
- специальной техники – 2 017 (+9) ед.