РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 танков – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1160 военных, 25 танков, 37 артсистем, 34 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили: