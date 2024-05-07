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РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1160 военных, 25 танков, 37 артсистем, 34 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 476 460 (+1 160) человек,
  • танков − 7 405 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 227 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 12 287 (+37) ед,
  • РСЗО − 1 057 (+0) ед,
  • средств ПВО − 792 (+1) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9717 (+34) ед,
  • крылатых ракет − 2 149 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 509 (+32) ед,
  • специальной техники – 2 017 (+9) ед.

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