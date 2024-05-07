У Конгресі сподіваються, що трампістка Грін не ініціює відставку Джонсона – ЗМІ

Серед членів Республіканської партії зростає оптимізм з приводу того, що трампістка Марджорі Тейлор Грін таки облишить свої наміри ініціювати голосування щодо відставки спікера Майка Джонсона, якого звинувачує у "змові" з Демократичною партією. Про це пише Axios, повідомляє Європейська правда.

Грін раніше заявляла, що почне просувати свою ініціативу з цього тижня, проте до кінця дня у понеділок цього не відбулося.

Після двогодинної зустрічі зі спікером Грін та республіканець Томас Массі сказали, що знову зустрінуться із Джонсоном у вівторок.

Спікер зі свого боку сказав, що зустріч була "конструктивним обговоренням ідей" і діалог продовжиться у вівторок, не наводячи деталей.

Деякі республіканці побачили оптимістичний сигнал у тому, що Грін утрималася від невідкладної реалізації своїх погроз.

Нагадаємо, демократи у Палаті представників оголосили, що блокуватимуть спробу Грін відправити Джонсона у відставку.

Як відомо, спікер Джонсон поставив на голосування пакет законодавства з допомогою для України попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку. Під час розгляду проєкту вона подала низку ідіотських правок до закону про допомогу Україні.