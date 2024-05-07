В Конгрессе надеются, что трампистка Грин не инициирует отставку Джонсона – СМИ

Среди членов Республиканской партии растет оптимизм по поводу того, что трампистка Марджори Тейлор Грин все же откажется от намерений инициировать голосование по отставке спикера Майка Джонсона, которого обвиняет в "сговоре" с Демократической партией. Об этом пишет Axios, сообщает Европейская правда.

Грин ранее заявляла, что начнет продвигать свою инициативу на этой неделе, однако до конца дня в понедельник этого не произошло.

После двухчасовой встречи со спикером Грин и республиканец Томас Масси сказали, что снова встретятся с Джонсоном во вторник.

Спикер со своей стороны сказал, что встреча была "конструктивным обсуждением идей" и диалог продолжится во вторник, не приводя деталей.

Некоторые республиканцы увидели оптимистический сигнал в том, что Грин воздержалась от безотлагательной реализации своих угроз.

Напомним, демократы в Палате представителей объявили, что будут блокировать попытку Грин отправить Джонсона в отставку.

Как известно, спикер Джонсон поставил на голосование пакет законодательства с помощью для Украины несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.