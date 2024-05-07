У Босфорі сів на мілину суховантаж, що прямував з України до Єгипту

У протоці Босфор призупинили рух через інцидент із суховантажем Alexis, який прямував з України до Єгипту і сів на мілину, повідомляє Європейська правда.

У Головному управлінні з безпеки у прибережних районах повідомили, що суховантаж Alexis довжиною 229 метрів сів на мілину через несправність, до нього вирушили рятувальні команди.

Судно прямувало з України до Єгипту.

"Рух суден у Босфорі тимчасово призупинено в обох напрямках" , – зазначили у повідомленні.

Як відомо, протока є важливим торговим маршрутом і єдиним шляхом з Чорного у Середземне море.

З початком повномасштабної війни Туреччина застосувала своє виняткове право за конвенцією Монтре та заборонила прохід через Босфор для військових суден воюючих сторін. Завдяки цьому Росія не може перекинути у Чорне море додаткові кораблі, але водночас обмеження виникли і для України.