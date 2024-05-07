Нафта дорожчає на тлі операції Ізраїлю в Рафаху

Ціни на нафту продовжують зростати вранці у вівторок, трейдери оцінюють ситуацію на Близькому Сході, повідомляє Enkorr.

На 8:04 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $83,48 за барель. У понеділок Brent здорожчала на $0,37 (0,5%), до $83,33 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,14 (0,18%), до $78,62 за барель. За попередні торги контракт здорожчав уперше за шість сесій – на $0,37 (0,5%), до $78,48 за барель.

Ізраїль не відмовляється від планів проведення операції в Рафаху, має намір тим самим чинити тиск на рух ХАМАС, повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

"Ізраїльський військовий кабінет одноголосно проголосував за продовження підготовки операції в Рафасі з метою військового тиску на ХАМАС для прогресу у звільненні заручників і досягненні цілей війни", – йдеться у заяві.

Нещодавня відповідь ХАМАС на мирні ініціативи не задовольняє Ізраїль. Нетаньягу раніше заявив, що ХАМАС висунув неприйнятні вимоги, зокрема встановлення постійного режиму припинення вогню.

Saudi Aramco минулими вихідними повідомила, що підніме ціни на нафту для азійських покупців у червні. Вартість основного сорту, що постачається в Азію, – Arab Light – збільшиться на $0,9 за барель. У результаті він коштуватиме на $2,9 більше, ніж кошик нафти Омана й Дубая, йдеться у повідомленні Saudi Aramco.

Підвищення цін може говорити про те, що Саудівська Аравія "не так турбується щодо слабкого попиту на нафту", наводить MartketWatch слова старшого ринкового аналітика The Price Futures Group Філа Флінна.