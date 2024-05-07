Нефть дорожает на фоне операции Израиля в Рафахе

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Enkorr.

К 8:04 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $83,48 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,37 (0,5%), до $83,33 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 (0,18%), до $78,62 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал впервые за шесть сессий – на $0,37 (0,5%), до $78,48 за баррель.

Израиль не отказывается от планов проведения операции в Рафахе, намерен тем самым оказывать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны" , – говорится в заявлении.

Недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности установление постоянного режима прекращения огня.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, – Arab Light – увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Повышение цен может говорить о том, что Саудовская Аравия "не так беспокоится по поводу слабого спроса на нефть", приводит MartketWatch слова старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна.