Сі Цзіньпін закликав Макрон не допустити нової "холодної війни"

Сі Цзіньпін на переговорах з Еммануелем Макроном у Парижі заявив, що Китай і Франція мають спільно просувати створення багатополярного світу та запобігти новій "холодній війні".﻿ Про це заявили у МЗС КНР за підсумками переговорів лідерів двох держав, повідомляє Укрінформ.

"Обидві сторони повинні дотримуватись незалежності та спільно запобігати новій "холодній війні" у світі чи блоковому протистоянню, спільно просувати створення рівноправного багатополярного світу та протистояти розриву ланцюгів постачання і "роз’єднанню економік" , - сказав Сі.

Він підкреслив, що Китай прагне підтримувати стратегічну комунікацію з Францією і зміцнювати стабільність двосторонніх відносин.

"Китай готовий імпортувати більше високоякісної французької продукції… і сподівається, що Франція нарощуватиме високотехнологічний експорт із високою доданою вартістю до Китаю" , - зазначив голова КНР.

За його словами, Китай повністю лібералізував доступ до виробництва і прискорює відкриття своїх ринків телекомунікацій, медицини й інших галузей послуг та очікує, що Франція створить сприятливе ділове середовище китайським компаніям для інвестування та співпраці.

Також МЗС КНР інформує, що Макрон своєю чергою відзначив дружній характер відносин та плідну взаємодію двох країн.

"Франція сподівається на подальше зміцнення двосторонніх економічних зв’язків і багатосторонньої комунікації та координації з Китаєм, а також сприяння стратегічному партнерству між двома країнами" , - наводить міністерство слова французького лідера.

Він підкреслив, що Франція заохочує більше китайських компаній, у тому числі високотехнологічних, інвестувати та співпрацювати в аерокосмічній галузі, цивільній атомній енергетиці та інших сферах. А також готова тісно взаємодіяти з Китаєм у таких глобальних питаннях, як зміна клімату, захист біорізноманіття та штучний інтелект і спільно захищати цілі Статуту ООН та міжнародне право.