Си Цзиньпин призвал Макрон не допустить новой "холодной войны"

Си Цзиньпин на переговорах с Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что Китай и Франция должны совместно продвигать создание многополярного мира и предотвратить новую "холодную войну". Об этом заявили в МИД КНР по итогам переговоров лидеров двух государств, сообщает Укринформ.

"Обе стороны должны соблюдать независимость и совместно предотвращать новую "холодную войну" в мире или блоковое противостояние, совместно продвигать создание равноправного многополярного мира и противостоять разрыву цепей поставок и "разобщению экономик" , - сказал Си.

Он подчеркнул, что Китай стремится поддерживать стратегическую коммуникацию с Францией и укреплять стабильность двусторонних отношений.

"Китай готов импортировать более высококачественную французскую продукцию… и надеется, что Франция будет наращивать высокотехнологичный экспорт с высокой добавленной стоимостью в Китай" , - отметил глава КНР.

По его словам, Китай полностью либерализировал доступ к производству и ускоряет открытие своих рынков телекоммуникаций, медицины и других отраслей услуг и ожидает, что Франция создаст благоприятную деловую среду китайским компаниям для инвестирования и сотрудничества.

Также МИД КНР информирует, что Макрон в свою очередь отметил дружеский характер отношений и плодотворное взаимодействие двух стран.

"Франция надеется на дальнейшее укрепление двусторонних экономических связей и многостороннюю коммуникацию и координацию с Китаем, а также содействие стратегическому партнерству между двумя странами" , - приводит министерство слова французского лидера.

Он подчеркнул, что Франция поощряет больше китайских компаний, включая высокотехнологичные, инвестировать и сотрудничать в аэрокосмической отрасли, гражданской атомной энергетике и других сферах. Также готова тесно взаимодействовать с Китаем в таких глобальных вопросах, как изменение климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект и совместно защищать цели Устава ООН и международное право.