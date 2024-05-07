ЗМІ повідомили, які країни ЄС направлять представників на інавгурацію Путіна

Країни Європейського Союзу розділилися щодо участі своїх представників в урочистій церемонії інавгурації Володимира Путіна на пост президента Росії, яка пройде в Кремлі у вівторок, 7 травня, повідомляє Deutsche Welle.

Так, Франція, Угорщина та Словаччина мають намір прийняти запрошення російської сторони, "щоб тримати відкритими канали комунікації", пише агентство dpa з посиланням на кількох дипломатів у Брюсселі. Тим часом багато інших членів ЄС, у тому числі Німеччина, вирішили відмовитися від участі в інавгурації Путіна.

"Німеччина не братиме участі у цьому заході" , - заявила офіційна представниця МЗС ФРН 6 травня.

Раніше влада Німеччини повідомила, що відкликає в Берлін на тиждень для консультацій посла ФРН у Москві Александера Ламбсдорффа (у зв'язку з інформацією про причетність російських хакерів до кібератаків на поштовий сервер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), а також на ресурси деяких німецьких підприємств.

Про відмову прийняти запрошення на інавгурацію Володимира Путіна на п'ятий президентський термін пізно увечері 6 травня повідомили також у зовнішньополітичній службі ЄС у Брюсселі. Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловився проти участі представника Євросоюзу у церемонії.

З цією думкою, однак, не погодилися деякі дипломати, зазначає dpa. Їхні аргументи зводилися до того, що подібний крок дасть Росії підстави в майбутньому ще більшою мірою нехтувати дипломатичними правилами та нормами, випливає з повідомлення агентства.

7 травня 71-річний Володимир Путін повинен вп'яте скласти присягу як президент РФ. На виборах, що відбулися в березні, Центральна виборча комісія РФ нарахувала 87 відсотків голосів на підтримку чинного глави держави. На Заході розкритикували російські вибори, назвавши їх невільними та несправедливими.