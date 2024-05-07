СМИ сообщили, какие страны ЕС направят представителей на инаугурацию Путина

Страны Европейского Союза разделились на участие своих представителей в торжественной церемонии инаугурации Владимира Путина на пост президента России, которая пройдет в Кремле во вторник, 7 мая, сообщает Deutsche Welle.

Франция, Венгрия и Словакия намерены принять приглашение российской стороны, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации", пишет агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов в Брюсселе. Тем временем многие другие члены ЕС, в том числе Германия, решили отказаться от участия в инаугурации Путина.

"Германия не будет участвовать в этом мероприятии" , - заявила официальный представитель МИД ФРГ 6 мая.

Ранее власти Германии сообщили, что отзывают в Берлин на неделю для консультаций посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорффа (в связи с информацией о причастности российских хакеров к кибератакам на почтовый сервер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также на ресурсы некоторых предприятий.

Об отказе принять приглашение на инаугурацию Владимира Путина на пятый президентский срок поздно вечером 6 мая сообщили также во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался против участия представителя Евросоюза в церемонии.

С этим мнением, однако, не согласились некоторые дипломаты, отмечает dpa. Их аргументы сводились к тому, что подобный шаг даст России основания в будущем еще в большей степени пренебрегать дипломатическими правилами и нормами, следует из сообщения агентства.

7 мая 71-летний Владимир Путин должен в пятый раз принять присягу как президент РФ. На прошедших в марте выборах Центральная избирательная комиссия РФ насчитала 87 процентов голосов в поддержку действующего главы государства. На Западе подвергли критике российские выборы, назвав их несвободными и несправедливыми.