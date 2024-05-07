У Кривому Розі на території військкомату помер чоловік

На території одного з ТЦК та СП у місті Кривий Ріг раптово помер військовозобов’язаний.﻿﻿ Про це заявили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, повідомляє Українська правда.

"5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що представники ТЦК та СП "негайно викликали" швидку та до її прибуття надавали військовозобов’язаному домедичну допомогу.

"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу" , − повідомили в Дніпропетровському ТЦК та СП.

Зазначається, що за фактом смерті громадянина правоохоронці проводять слідчі дії.

Це вже другий подібний випадок за останні 2 тижні.

23 квітня на Львівщині по дорозі у навчальний центр помер військовозобов’язаний. Закарпатський ОТЦК та СП також повідомляв про епілептичний приступ.