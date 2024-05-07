В Кривом Роге на территории военкомата умер мужчина

На территории одного из ТЦК и СП в городе Кривой Рог внезапно умер военнообязанный.﻿﻿ Об этом заявили в Днепропетровском областной ТЦК и СП, сообщает Украинская правда.

"5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный. Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что представители ТЦК и СП "немедленно вызвали" скорую и до ее прибытия оказывали военнообязанному домедицинскую помощь.

"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия" , − сообщили в Днепропетровском ТЦК и СП.

Отмечается, что по факту смерти гражданина правоохранители проводят следственные действия.

Это уже второй подобный случай за последние 2 недели.

23 апреля на Львовщине по дороге в учебный центр умер военнообязанный. Закарпатский ОТЦК и СП также сообщал об эпилептическом приступе.