Ердоган анонсував антитерористичні операції Туреччини в Іраку та Сирії

Туреччина найближчим часом проведе антитерористичні операції на півночі Іраку та Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.

"Коли настане час і година, ми обов’язково завершимо нашу незакінчену справу в Сирії. Вона залишилася незавершеною через обіцянки, дані та порушені нашими союзниками. Я хочу, щоб про це було відомо.

Поки РПК (Робітнича партія Курдистану) знаходить життєвий простір у Іраку та Сирії, ми не можемо почуватися в безпеці... Найближчим часом ми без вагань зробимо все необхідне для того, щоб наші діти жили в кліматі, вільному від тероризму", - сказав президент.

Раніше Туреччина неодноразово заявляла про намір створення 30-40 км коридору безпеки вздовж турецького кордону.