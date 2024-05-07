Эрдоган анонсировал антитеррористические операции Турции в Ираке и Сирии

Турция в ближайшее время проведет антитеррористические операции на севере Ирака и Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Когда придет время и час, мы обязательно завершим наше незаконченное дело в Сирии. Оно осталось незавершенным из-за обещаний, данных и возбужденных нашими союзниками. Я хочу, чтобы об этом было известно.

Пока РПК (Рабочая партия Курдистана) находит жизненное пространство в Ираке и Сирии, мы не можем чувствовать себя в безопасности... В ближайшее время мы без колебаний сделаем все необходимое, чтобы наши дети жили в климате, свободном от терроризма" , - сказал президент.

Ранее Турция неоднократно заявляла о намерении создания 30-40 км коридора безопасности вдоль турецкой границы.