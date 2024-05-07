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Эрдоган анонсировал антитеррористические операции Турции в Ираке и Сирии

Эрдоган анонсировал антитеррористические операции Турции в Ираке и Сирии
Фото: facebook.com/RTErdogan

Турция в ближайшее время проведет антитеррористические операции на севере Ирака и Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Когда придет время и час, мы обязательно завершим наше незаконченное дело в Сирии. Оно осталось незавершенным из-за обещаний, данных и возбужденных нашими союзниками. Я хочу, чтобы об этом было известно.
Пока РПК (Рабочая партия Курдистана) находит жизненное пространство в Ираке и Сирии, мы не можем чувствовать себя в безопасности... В ближайшее время мы без колебаний сделаем все необходимое, чтобы наши дети жили в климате, свободном от терроризма", - сказал президент.

Ранее Турция неоднократно заявляла о намерении создания 30-40 км коридора безопасности вдоль турецкой границы.

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