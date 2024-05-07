Сьогодні зранку споживання електрики зросло майже на 10% – "Укренерго"

У вівторок, 7 травня, о 09:50 споживання електроенергії в Україні на 9,4% вище, ніж вчора в цей же час.

Про це повідомили﻿ в НЕК "Укренерго".

Водночас вчора споживання досягло максимуму після 21:00, його рівень був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 3 травня.

Вчора, 6 травня польський оператор енергосистеми PSE надавав аварійну допомогу з 08:00 до 10:00, терміново купуючи надлишки української електроенергії.

У понеділок в денні години через активну роботу сонячних та вітрових електростанцій в енергосистемі був надлишок електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми робота об’єктів відновлювальних джерел енергії обмежувалась з 10:40 до 16:05.

У вечірні години здійснювався імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 395МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 668 МВт.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 102 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Через грозу та вітер на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.