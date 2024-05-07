Сегодня утром потребление электричества возросло почти на 10% – "Укрэнерго"

Во вторник, 7 мая, в 09:50 потребление электроэнергии в Украине на 9,4% выше, чем вчера.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время вчера потребление достигло максимума после 21:00, его уровень был на 7% ниже суточного максимума предыдущего рабочего дня – пятницы, 3 мая.

6 мая польский оператор энергосистемы PSE оказывал аварийную помощь с 08:00 до 10:00, срочно покупая излишки украинской электроэнергии.

В понедельник в дневные часы из-за активной работы солнечных и ветровых электростанций в энергосистеме был избыток электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы работа объектов возобновляемых источников энергии ограничивалась с 10:40 до 16:05.

В вечерние часы осуществлялся импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7395МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1668 МВт.

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 102 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

Из-за грозы и ветра на утро обесточены 53 населенных пункта в Житомирской, Сумской, Черниговской областях. По другим причинам на утро обесточены 419 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.