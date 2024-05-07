Санду спростувала, що Молдова зверталася до України для "вирішення проблеми" з Придністров'ям

Президентка Молдови Мая Санду заперечила чутки про те, що від Києва буцімто надходила пропозиція допомогти вирішити питання з невизнаним Придністров’ям силовим шляхом. Про це Санду сказала в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, повідомляє Європейська правда.

Інтерв’юер запитав її, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу "закрити питання" з Придністров’ям, де досі перебуває невелика кількість російських військ.

"Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції" , – відповіла Мая Санду.