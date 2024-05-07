Санду опровергла, что Молдова обращалась к Украине для "решения проблемы" с Приднестровьем

Президент Молдовы Майя Санду отрицает слухи о том, что от Киева якобы поступало предложение помочь решить вопрос с непризнанным Приднестровьем силовым путем. Об этом Санду сказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, сообщает Европейская правда.

Интервьюер спросил ее, действительно ли во время полномасштабной войны от Украины поступали предложения помочь Кишиневу "закрыть вопрос" с Приднестровьем, где до сих пор находится небольшое количество российских "миротворцев".

"Никогда не было никаких таких официальных заявлений – то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально – говорю с полной ответственностью – таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения" , – ответила Майя Санду.