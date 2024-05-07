ГУР про атаки на російські судна: Окупанти роблять висновки

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що для ураження російських суден в окупованому Криму українські спецпризначенці постійно вигадують нові методи. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи ураження напередодні російського швидкісного патрульного катера "Манґуст", повідомляє Радіо Свобода.

"Вони роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках. Безумовно, намагаються враховувати. Але зрештою, і оператори Magura (морський дрон), і спецпризначенці ГУР не повторюються кожного разу, діють нелінійно.

Тому попри те, що вони намагаються ховати кораблі, переводити їх, переховувати, будувати нові загородження, знаходять нові й нові способи показати, що ГУР і Magura працюють надзвичайно ефективно. Ще три мільйони доларів – це нерухомість, яка є вже на морському дні" , – сказав Юсов.

Напередодні у ГУР повідомили, що їхній підрозділ "Group 13" за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Манґуст"в окупованому Криму.

За даними української розвідки, катери такого класу використовуються російським флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій. У ГУР кажуть, що орієнтовна вартість знищеного "Манґуста" становить близько 3 мільйонів доларів. У російському Міноборони цю заяву не коментували.

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